На заседании в четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла постановление №5570 о переименовании села Голобородько в Полтавской области. Населенный пункт теперь будет называться Новоселовка.

За соответствующее постановление проголосовали 320 нардепов.

"Переименование села Голобородько инициировано Пирятинским городским советом с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, а также в связи с необходимостью приведения населенного пункта в соответствие с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Авторы документа указывают, что село Новоселовка было переименован в село Голобородько в честь Ивана Голобородько, а он связан с установлением советской власти на территории Украины и деятельностью коммунистической партии. В частности, Голобородько был руководителем красно-партизанского отряда в 1918 году, секретарь комсомольской организации Пирятинского уезда. Погиб он в 1920 году в бою с "кулацкими бандами" в составе продотряда во время проведения продразверстки.

Отметим, что Голобородько - это фамилия персонажа, которого сыграл Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". По сюжету Василий Голобородько сначала был школьным учителем, а потом выиграл выборы президента Украины.

Напомним, 1 июля Верховная Рада переименовала прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.