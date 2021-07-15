Шесть пунктов, в том числе один секретный, содержит повестка заседания СНБО Украины, которое передумали делать выездным и проведут в пятницу, 16 июля, в Киеве на Банковой. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

В частности, члены Совбеза планируют обсудить допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021".

Также в повестку дня внесены вопросы госполитики в сфере гражданства и возможные дополнительные мероприятия в этой сфере. Еще один пункт - применение персональных экономических и других санкций.

Кроме того, члены СНБОУ также обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 12 июля анонсировал рассмотрение на этой неделе также санкционного вопроса, поэтому заседание уже традиционно может закончится введением новых санкций.

Ранее Кабинет министров Украины предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. В списке есть и старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также мы сообщали, что СНБО хочет бороться с пользователями Фейсбука, которые критикуют украинскую власть.