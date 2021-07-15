"Страна" спросила у главы комитета Верховной Рады по вопросам вопросам здоровья нации Михаила о планах властей по борьбе с коронавирусом.

На вопрос намерена ли Украина вводить обязательную вакцинацию Радуцкий ответил так: "По законам Украины это, к сожалению, невозможно".

Он также сказал, что украинские власти пока не рассматривают возможность введения, по примеру Франции, запрета на посещение ресторанов и торговых центров без справки о вакцинации либо без негативного результата теста на коронавирус.

"Украинская власть никаких соответствующих законов не принимала. Комментировать то, чего нет, я не хочу", - сказал нардеп.

В то же время глава профильного комитета уверен, что четвертая волна коронавируса Украину не обойдет.

"То что Украину, к сожалению, не обойдёт четвёртая волна коронавируса, такие прогнозы есть. Этот прогноз написан на основании исследований Европейского союза и Всемирной организации охраны здоровья", - сказал Радуцкий.

Напомним, 13 июля глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан допустил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию. По его словам, такое решение при необходимости может принять главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что ведомство готовит систему поощрений для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса. Впрочем, пока, по оценкам МОЗ, больше половины взрослого населения страны готово сделать прививку добровольно.