Верховная Рада дала зеленый свет запрету продажи лекарств детям до 14 лет, поддержав во втором чтении предусматривающий эту норму законопроект №5122 о внесении изменений в ст. 21 закона "О лекарственных средствах". За это решение отдали голоса 341 народный депутат.

Согласно проекту закона №5122, аптечные учреждения не смогут отпускать их лицам младше 14 лет, а если у продавца возникнут сомнения касательно возраста покупателя, то последнему нужно будет показать документ, который его подтверждает.

"Принятие проекта Закона Украины (...) относительно запрета продажи лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, 2 июня Верховная Рада одобрила введение штрафов от 102 до 1190 гривен за продажу лекарств детям до 14 лет.

Напомним, вопрос запрета продажи лекарств детям с новой силой поднялся зимой, после того, как в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Житомирской области.

Из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям. Позже соответствующий законопроект внес глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и другие народные депутаты.



