Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "1+1" из-за невыполнения языкового законодательства во время трансляции российского комедийного сериала "Кухня".

Этому предшествовало обращение в Нацсовет гражданина Максима Ковбыка, который и пожаловался на неправомерную трансляцию сериала в эфире "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года. После этого Нацсовет провел проверку на телеканале.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО Keystone Production по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами - нарушение требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 настоящего Закона применила к вещателя санкцию "взыскание штрафа". Это - 5% суммы лицензионного сбора, для телеканала "1+1» составляет 71 488,95 грн", - говорится в сообщении.

В течение 30 дней со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении телекомпания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Напомним, недавно Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение и оштрафовал телеканал ZIK за распространение в эфире призывов к развязыванию войны и её пропаганды.

Также сообщали, как Нацсовет по ТВ оштрафовал телеканал NewsOne в прошлом году.