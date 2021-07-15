Число жертв наводнений на западе Германии достигло 19 человек, пропавшими без вести считаются около 70 пострадавших от стихии.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным журналистов, в ряде городов пропало электричество, в результате чего без света остались как минимум 200 тысяч человек в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии и в граничащей с ней земле Северный Рейн-Вестфалия. Также в регионе из строя вышла сотовая связь.

Из-за стихии власти объявили чрезвычайное положение в районе Арвайлер. Местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения, а пострадавшие были вынуждены ждать спасателей на крышах домов. Спасательные службы задействовали вертолеты. Также значительную помощь оказывают добровольцы.

Помимо этого в больнице в Ливеркузене из-за короткого замыкания в больнице, где лечатся более 400 пациентов, отключилось аварийное электроснабжение. Больницу будут эвакуировать.

В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. Власти округа Ойскирхен сообщили о восьми погибших.

В городе Хаген, также расположенном в Северном Рейне-Вестфалии, отправились на помощь бригады спасателей из соседних городов Унна и Минден. Город уже посетил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена последствиями разрушительного наводнения на западе Германии, передает пресс-служба кабмина ФРГ.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц также выразил обеспокоенность этой ситуацией.

"Репортажи о наводнении шокируют. Сейчас речь идет о быстром предоставлении помощи. Я благодарю работников аварийных служб, которые рискуют своей жизнью. Мои мысли с пропавшими без вести, погибшими, их близкими и всеми, чьи дома были затоплены", - заявил Шольц.

Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, так как многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Также наводнение затронуло соседние Бельгию и Нидерланды. В Бельгии жертвами стихии стали два человека, сообщений о пострадавших из Нидерландов нет.

Напомним, ранее сегодня мы сообщали о семи погибших и около 60 пропавших без вести в результате наводнения в Германии.

Также мы рассказывали о том, как на Японию обрушился мощный потоп, из-за чего властям пришлось эвакуировать 240 тысяч человек.