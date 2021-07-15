В четверг, 15 июля, в центре столицы Румынии Бухаресте вертолет военно-воздушных сил США Black Hawk выполнял тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на площади Шарля де Голля, во время которой сбил фонарные столбы.

Об этом сообщает digi24.

После инцидента глава Департамента информации и связей с общественностью Министерства национальной обороны Константин Спину сказал, что в День авиации, который отмечают в Румынии 20 июля, отменены полеты.

Военный самолет, совершивший вынужденную посадку, будет доставлен на трейлере на базу, где его осмотрят. Американские военные и румынская полиция проводят проверки на местах. На уровне американской армии будет сформирована комиссия специалистов, которая определит, в чем причина инцидента. Во время аварийной посадки вертолета никто не пострадал.

"Посольство США стало известно об инциденте и оно внимательно следит за развитием событий. Мы понимаем, что обошлось без травм. Мы работаем с нашими румынскими партнерами, чтобы разрешить ситуацию, и мы будем предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления", - сказано в пресс-реллизе американского посольства.

Напомним, весной в арктическом регионе Канады разбился вертолет. Членам экипажа выжить не удалось.

Также сообщалось, что в Польше зимой разбился частный вертолет. Он упал в лесной местности, это затруднило доступ к пострадавшим.













