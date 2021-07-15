Заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило рассказала, что повлияло на сокращение количества браков и разводов в Украине за прошлый год.

Так, за 2020 год зарегистрировано наименьшее количество браков за период независимости Украины – 168 тысяч, разводов – 120 тысяч. В то же время в 2019 году зарегистрировали 238 тысяч браков и 138 тыс. разводов.

По словам демографа, у этого явления есть несколько причин.

"Снижение численности браков, разводов и любых других демографических событий уже длительное время в Украине объясняется сокращением численности населения. Кстати, сразу же после Майдана и начала войны, в 2014-2015 гг., наблюдалось кратковременное повышение именно уровня брачности, которое можно объяснить условиями военной угрозы, своеобразным мобилизационным эффектом. Когда семья играет роль амортизатора неблагоприятных внешних событий, близкие люди стараются держаться вместе", - объяснила Ирина Курило.

Кроме того, на количество заключенных браков в отдельные годы влияют и некоторые предрассудки, которым подвержены люди в силу наших культурных стереотипов.

"2016 и 2020 годы – високосные. В Украине это время считается неблагоприятным для заключения браков. Поэтому в високосные годы заключается меньше браков. К тому же, у браков есть и сезонность. Например, в мае по статистике у нас традиционно меньше браков. В динамике заключения браков есть четырехлетний цикл – то есть, люди женятся либо накануне високосного года, либо позже", – утверждает Курило.

Однако спад уровня брачности в 2020 году объясняется не только предрассудками, но и объективными причинами, связанными с пандемией и локдауном.

"В 2020 году в период жесткого карантина не работали на регистрацию браков ЗАГСы. К тому же, в условиях локдауна жениться сложно организационно: собрать гостей, поехать в свадебное путешествие. То есть за этой неутешительной статистикой стоят совершенно обычные бытовые факторы", - говорит эксперт.

При этом Ирина Курило отметила, что Украина занимает одно из лидирующих мест среди европейских стран по количеству разводов. Однако это объясняется тем, что в Украине больше пар вступает в официальный брак, чем в ЕС.

"Несмотря на распространенность незарегистрированных браков, у нас уровень официальной брачности остается высоким (по сравнению со странами Европы – Ред.). А развестись могут только те люди, которые находятся в зарегистрированном браке. Так что при прочих равных условиях чем выше уровень брачности, тем выше и разводимость", - считает демограф.

Однако помимо этого, на рост численности разводов в Украине влияют и другие факторы.

"Для Украины в целом характерна нестабильность браков, ведь на эти процессы сильно влияют общие социально-экономические потрясения, которых в нашей стране традиционно немало, а также алкоголизм, домашнее насилие и пр.", - добавила Ирина Курило.

По ее словам, в карантинный период растет количество заявлений о домашнем насилии среди украинцев.

"Длительное пребывание нескольких людей в закрытом пространстве приводит к риску домашнего насилия, в частности гендерно-обусловленного, чаще всего страдают женщины, пожилые люди. В условиях карантина соответствующие риски увеличились", – анализирует Ирина Курило.

Однако эксперт считает, что в нынешних условиях неуместно говорить о кризисе института брака и семьи.

"Если говорить о динамике последних лет, то количество разводов скорее стабилизировалось. Кстати, за последние 30 лет наибольший уровень разводимости в Украине был еще в середине 1990-х годов в условиях социально-экономического кризиса периода перехода к рынку", - сказала Курило.

Напомним, среди основных причин домашнего насилия украинцы назвали алкоголь, наркотики и финансовые проблемы.

Также сообщалось, что в Украине за домашнее насилие в 2020 году осудили в четыре раза больше людей, чем в предыдущий год.