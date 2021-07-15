После того как Киев анонсировал встречу лидеров Нормандской четверки уже в ближайшее время, в Кремле заявили, что конкретных прикидок по срокам пока нет.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Вы знаете, что все участники нормандской четверки говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", - сказал Песков.

Напомним, 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит Нормандской четверки на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации может состояться в ближайшее время. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должны стать подготовленные Францией и Германией кластеры по Донбассу.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа Нормандского формата на разных уровнях поставлена на паузу по причине невыполнения Украиной ранее достигнутых договоренностей и минских соглашений в целом.

Кроме того, мы писали о том, что в начале июля в "ЛДНР" предложили провести встречу Нормандского формата с участием Луганска, Донецка и США.