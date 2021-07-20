Самыми мстительными среди знаков Зодиака астрологи называют пятерку представителей, у которых Луна находится в созвездии Близнецов, Девы, Козерога, Водолея и Рыб. Сегодня, 20 июля, когда "растущая" Луна будет находиться в знаке Стрельца, у многих представителей гороскопа появится достаточно энергии для реализации самого изощренного и креативного возмездия. Поэтому постарайтесь не переходить никому дорогу, чтобы избежать неприятных последствий даже незначительной ссоры.

Так, Близнецы (22.05. - 21.06), которые редко бывают злопамятными, стараются не тянуть с ответом обидчику. В основном, это дружелюбный знак, который может отказаться от плана мести, если вы вовремя принесете ему свои извинения. Если же объяснений с вашей стороны не последует, будьте уверены, что Близнецы раскроют миру настоящую правду о вас. Узнают всю засекреченную информацию и передадут компромат нужным людям. Звезды советуют не обманывать этих воздушных знаков, иначе все обернется против вас. И в конечном итоге, ваша репутация будет окончательно испорчена.

Девы (24.08 - 23.09)

Этот знак никогда не покажет, что уязвлен или оскорблен, даже если его обидят до слез. Он деловито рассмеется вам в лицо, потом сделает вид, что плачет от счастья, а потом просто исчезнет из вашей жизни. Во время вынужденного затишья Дева разработает такой план мести, который ударит по вам больнее всего. Ответ будет точечным и выверенным. Не сомневайтесь, что Дева найдет ваше самое больное место - будь это финансовое положение, друзья, работа или личная жизнь. Успокоится этот знак только тогда, когда вы потеряете самое ценное, что у вас есть. И после этого человек окончательно исчезнет из вашей жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог обычно избегает прямых ссор и публичного выяснения отношений. Этот знак настолько эмоционально устойчив, что вывести его из себя под силу немногим. Но если вас угораздило оказаться в списке его обидчиков, он отомстит порционно и измотает вас постепенно. Свою антипатию он выражает едкими замечаниями или провокациями. Лучшая месть, по мнению этого земного знака, собственный успех, который не оставит от обидчика живого места. Но заслужить его прощение можно, если признать его превосходство и поставить себя в неоплатный долг перед победителем-Козерогом.

Водолей (21.01 - 20.02)

Самые креативные издевки подготовит для своего обидчика Водолей. Это будет месть в стиле героя "Один дома", когда он будет опережать вас на несколько шагов вперед и посмеиваясь наблюдать за вашими мучениями. Вы поймете о себе всё и захотите сами признаться в своей никчемности. При этом методы Водолея могут напоминать месть даже по отношению к близким и друзьям, на которых он никак не может обижаться. Просто он так себя привык вести - иногда забывает данные обещания, ненамеренно подставляет и лукавит, улыбаясь вам в лицо. У этого знака настолько врожденное чувство юмора, что он готов выставить вас идиотом еще задолго до того, как вы сможете вывести Водолея из себя.

Остальных знаков Зодиака в период мести представить сложно. Во всяком случае, Овен не будет ждать от своего обидчика извинений, он просто даст ему в ухо как следует и конфликт будет исчерпан. Телец настолько держит самооборону, что схватить его за живое вряд ли кому-то удастся. Все шлюзы и черные ходы для потенциальных негодяев закрыты. Рачья месть, конечно, подлая, но едва ощутимая. Он просто не придет вам на помощь, заблаговременно поставив телефон на беззвучный. А потом соврет, что у самого были проблемы похлеще ваших. Лев готов ежедневно демонстрировать, что его обидчик полное ничтожество. В итоге вы превратитесь в шизофреника, когда беды будут случаться в вашей жизни просто так, а не по желанию Льва. Карма, не иначе.

Весы действуют открыто - они вызывают обидчика на словесный диалог и предъявляют весь перечень претензий сразу. Этого баттла избежать не получиться, поскольку воздушный знак готов несколько раз огласить список обвинений и будет смотреть так пронзительно, что объяснения нужно будет дать. И еще подготовить такую оправдательную базу, что эти пытки будут смерти подобны.

Скорпионы, конечно, лидеры по стервозности. Но месть в их исполнении, по сравнению с остальными, мелкие шалости. Он знает, что невозможно не испачкаться, выливая ушат грязи на другого, поэтому жалит Скорпион в крайних случаях. Он может настолько тонко манипулировать чувствами своего обидчика, что тот не заметит как лишится всех денежных сбережений, вымаливая прощение у Скорпиона.

Стрельцу и мстить не приходится. Планета-покровитель Юпитер все делает за него. Просто убирает обидчиков с его пути таким волшебным способом, что не подкопаешься. Делается это при большом стечении народа и выглядит со стороны не иначе как высшей мерой справедливости. При этом Стрелец остается еще и в выигрыше.