Заместитель директора российского института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что в Украине может произойти военный переворот, при котором к власти придет "хунта" с участием бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он рассказал РИА "Новости" в четверг, 15 июля.

"...Аваков ушел, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде Зеленского. Американцы решили, что демократия на Украине превращается, скорее, в свадьбу в Малиновке, чем в управляемую ими систему, поэтому решили вернуться к старым рецептам 60-х годов для Латинской Америки – то есть создание военной хунты", - заявил Жарихин

При этом замдиректора института добавил, военный переворот может произойти в Украине до 2024 года, когда должны пройти следующие президентские выборы.

"Я не думаю, что будут тянуть до 2024 года. Военный переворот без всяких выборов, (будет - Ред.) переход власти к некой военной хунте, в которую в том числе будет входить Аваков", - добавил Жарихин.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию 13 июля. Он пробыл на этом посту почти семь с половиной лет. Заявление министр написал после того, как разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников. Источники "Страны" в Раде и в Офисе президента прямо связывают отставку Авакова и его встречу с Кентом.

"Страна" подробно рассказывала, что сподвигло министра на этот шаг и чем Аваков займется в будущем.