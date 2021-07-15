Пункт пропуска "Чаплинка" на админгранице с аннексированным Крымом, который должен был открыться после ремонта 15 июля, будет закрыт до середины августа.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - сообщили пограничники.

В то же время на админгранице с временно аннексированным Крымом в штатном режиме продолжают работать контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".

Напомним, ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" начались с 7 июня. Изначально сообщалось, что он не будет работать две недели, однако позже срок ремонта продлили.

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