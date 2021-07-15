Эксперты сообщают о стремительном росте числа блокировок сайтов на территории Украины. Всего доступ ограничен к 975 ресурсам. При этом от внесудебной блокировки, введенной указами президента после решений Совета национальной безопасности и обороны, пострадали 633 веб-страницы.

Об этом говорится в отчете "Платформы прав человека" за июнь.

Организация сообщила, что блокировка сайтов в судебном порядке, несмотря на отсутствие такого механизма обеспечения уголовного производства согласно УПК Украины, за отчетный период коснулась 342 веб-сайтов.

Также за июнь аналитики зафиксировали 7 фактов нарушения цифровых прав общего характера в виде ограничения доступа к интернету, которые касаются блокировки 975 сайтов. Еще 15 случаев касались нарушения права на свободу выражения мнений в цифровой среде.

Напомним, ранее член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании в Украине реестра запрещенных сайтов. Туда, по его информации, могут занести около 400 ресурсов.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов эту информацию опроверг.