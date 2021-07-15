Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за уменьшение налогов для рынка азартных игр. Свои голоса за законопроект 2713-д отдали 252 народных депутата.

Решение приняли во время очередного заседания в четверг, 15 июля.

Проект предусматривает снижение налоговых ставок для игорного бизнеса с 18% до 10% от дохода. При этом налогообложение будет только для выигрышей более 48 тысяч гривен.

"Целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине путем использования стимулирующей роли налогов", - сказано в пояснительной записке к документу.

В марте Всеукраинский Совет Церквей в своем обращении заявил, что воспринимает данную законодательную инициативу как циничную попытку лоббизма в интересах владельцев игорного бизнеса в Украине.

"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативе (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищание и разрушения украинских семей через пагубные последствия игромании" , - было сказано в обращении ВСЦиРО.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине. Однако позже в законе обнаружили коллизию в пункте определения правовых основ осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определены правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр.

Что происходит с игорным бизнесом в Украине и почему он до сих пор работает " в черную" подробно разбиралась "Страна".