В Белом доме заявили, что в администрации президента Байдена пока не рассматривалась конкретная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Там ждут встречи "этим летом".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме указывали на конкретную дату встречи - 26 июля. Также там Зеленский еще после разговора с Байденом в июне заявлял, что тот его пригласил посетить Вашингтон в июле. Теперь же Белый дом уточнил, что конкретной даты визита еще нет.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам пресс-брифинга его представителей.

"Когда этим летом президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - говорится в сообщении

Скриншот: Разъяснение о грядущей встрече на сайте Белого дома

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на конец июля планируется встреча в Вашингтоне Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Позже "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Вашингтоне назвало конкретную дату - 26 июля.

Как писала "Страна", 5 июля в ходе форума "Украина 30" глава украинского МИД заявил, что американская сторона пока не определилась с точной датой встречи Зеленского и Байдена в США.