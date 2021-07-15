В Турции 10 июля правоохранители задержали судно, а на следующий день задержали капитана и трех помощников - все граждане Украины. Всем четверым было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - рассказал Николенко.

По словам спикера МИД, украинцам предоставляется консульская помощь. Они обеспечены адвокатом, переводчиком, а консулы держат связь с их близкими. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков. Остальные члены экипажа на данный момент находятся на судне и выступают как свидетели.

Напомним, на границе с Польшей поймали украинца с контрабандными лекарствами на 10 миллионов.

Также сообщалось, что из Украины в Нигерию контрабандой пытались вывести 400 кг авиационных винтов.