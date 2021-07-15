Российские таможенники разоблачили контрабанду 80 тысяч тонн сырой нефти в Украину. Стоимость горючего оценивается в два миллиарда рублей (около 734,6 млн гривен или почти 27 млн долларов - Ред.).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ сообщает "РИА Новости".

По информации российских таможенников, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска (город в Краснодарском крае РФ - Ред.) 80 тысяч тонн сырой нефти, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако выгрузил он ее в украинском городе Южный близ Одессы.

"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", - сообщили в ФТС РФ.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.



Вывоз сырой нефти из России в Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 ноября 2018 года в качестве "ответных мера на недружественную политику Киева".

Напомним, в октябре 2020 года правительство Российской Федерации приняло решение разрешить экспорт в Украину по специальным разрешениям Минэкономразвития смазочных масел и нефтяного битума.