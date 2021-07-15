Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении домашнего ареста

Адвокаты главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука обжаловали решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.

Об этом в своем Facebook сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", - написал он.

В то же время депутат не сообщил, когда состоится апелляционное заседание.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

Позже, 11 мая, Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сами они называют выдвинутые обвинения полностью сфабрикованными по заказу власти.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Позже и адвокаты Медведчука, и Офис генпрокурора меру пресечения решили оспорить.

Тем временем Печерский райсуд Киева решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене.

9 июля суд продлил действие меры пресечения Медведчуку на 60 дней.