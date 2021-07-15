Власти Сум приняли решение ввести в городе комендантский час для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться в ресторанах и других общественных местах, а также выходить на улицу в ночное время без присмотра взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял решение об ограничении пребывания юных сумчан в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Такое решение горсовет принял с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков.

В случае нарушений родителей или лиц, их заменяющих, они будут привлечены к административной ответственности.

Также в городе усилят контроль за соблюдением запрета на продажу детям алкоголя и сигарет, распитие спиртного в общественных местах.

Введенные горсоветом ограничения уже вступили в силу. Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00.

Ранее мы рассказывали, что в Германии запретили детям носить умные часы.

Также сообщали, что в Раде хотят запретить детям покупать лекарства.