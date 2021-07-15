Киеву не нужно воспринимать экспертные обсуждения статьи российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" как территориальные претензии, ведь никаких официальных заявлений на этот счет не было, а эксперты вольны трактовать статью так, как хотят.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс" в четверг, 15 июля.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.

Однако он добавил, что эксперты в своих обсуждениях вольны обсуждать статью так, как хотят. При этом Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны Кремля.

По словам Пескова, в своей статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах". Статья же получилась резонансной и привлекла экспертов с разными точками зрения.

Напомним, 30 июня во время прямой линии Путин пообещал написать статью об Украине. В июле статья "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась на официальном сайте Кремля. Что и зачем написал Путин в своей статье подробно разбиралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске своего влога "Ясно. Понятно".

В свою очередь президент Украины Зеленский, после прочтения отрывков статьи, пришел к выводу что его российский коллега "глубоко проработал вопрос", потратив много времени на изучение темы.