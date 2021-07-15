Минздрав обозначил сроки нового возможного локдауна в Украине
В Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что этой осенью в стране опять объявят новый локдаун.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "РБК-Украина".
На сегодня Ляшко считает действующие карантинные ограничения адекватными эпидемиологической ситуации.
"Но постановление о карантине у нас действует. И в случае, если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в "желтый", "оранжевый" или в "красный" уровень эпидемической опасности", - заявил Ляшко.
По словам министра, в ведомстве не исключают введения локдауна в сентябре или в октябре, однако стараются сделать все, чтобы этого не произошло.
"Если у нас люди старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным. Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы - это люди старшего и пожилого возраста, именно они чаще заражались и имели негативные последствия для здоровья", - сказал Виктор Ляшко.
Если представители указанной возрастной группы будут вакцинированы, тогда при росте количества новых случаев, будут оцениваться две составляющие: потенциальное влияние на состояние и жизни людей, а также влияние на экономику.
"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - заявил министр.
Напомним, в ВОЗ призвали правительства, которые полностью снимают карантин, быть "чрезвычайно аккуратными".
Также мы писали о том, что со 2 июля в Украине начали действовать карантинные ограничения для борьбы со штаммом коронавируса "Дельта".