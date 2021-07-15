В ходе сегодняшних переговоров между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры стран не будут принимать конкретных решений касательно российского газопровода "Северный поток-2". Также стороны не намерены делать совместных заявлений по этому поводу.

Об этом сотрудники Совета национальной безопасности США сообщили в ходе беседы с журналистами, передает Independent.

В то же время представитель ведомства заверила, что вопрос о "Северном потоке-2" по-прежнему волнует Вашингтон, который уже неоднократно затрагивал эту тему в общении с Берлином.

"Мы ожидаем, что президент Байден поделится своими давними опасениями с канцлером Меркель во время их встречи по поводу этого российского геополитического проекта, чтобы гарантировать, что он... не будет использоваться в качестве инструмента принуждения против Украины, наших восточноевропейских союзников, или любых других стран. Санкции, о которых было объявлено в мае, позволили нам... иметь возможность работы с Германией, стараясь при этом найти способы уменьшить негативное воздействие трубопровода", - сказали в СНБ США.

Источник журналистов сообщил, что Байден и Меркель "продолжат обсуждение этих вопросов", однако в Белом доме не ожидают, что Байден и Меркель сделают сегодня какие-либо официальные объявления или расскажут о результатах обсуждения "Северного потока-2".

При этом в Белом доме добавили, что новостей по этому поводу следует ждать в августе, когда в Конгресс будет передан очередной отчет Госдепартамента о санкциях в отношении "Северного потока-2".

В ходе встречи Меркель и Байдена стороны затронут ряд вопросов, включая проблемы, связанные с изменением климата и пандемией Covid-19, политическое и экономическое сотрудничество, вопросы национальной безопасности, в том числе "противодействие российским кибератакам и территориальной агрессии", а также "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, накануне визита Меркель Берлин заявил о сближении позиций с США по запуску "Северного потока-2".

Также по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель заявила, что Берлин хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа даже после запуска "Северного потока-2".