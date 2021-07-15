Ночью в четверг, 15 июля, известная телеведущая канала 1+1 Соломия Витвицкая попала в автомобильную аварию. Сейчас она находится в больнице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новини.LIVE".

"Ночью, 15 июля, на Набережно-Рыбальской улице произошло ДТП - Chevrolet залетел под самосвал. В аварии пострадали две женщины, одной из них оказалась ведущая новостей ТСН Соломия Витвицкая. Ее вместе со второй потерпевшей доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как данным Telegram-канал, в ДТП оба водителя обвиняют курьера на мопеде. По их словам, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, он свою вину отрицает.

Фото: t.me/novynylive

В ТСН подтвердили произошедшее. По их данным, за рулем была подруга Соломия, а сама телеведущая находилась на заднем сидении авто. Во время столкновения машин она ударилась головой. По данным телеканала, Соломия прошла обследование и сделала МРТ. Ее жизни ничего не угрожает.

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