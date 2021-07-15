Министерство здравоохранения Украины готовит систему поощрений для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса. Впрочем, пока, по оценкам ведомства, больше половины взрослого населения страны готово сделать прививку добровольно.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать?" - сказал министр.

По его словам, существует достаточно большое количество механизмов воздействия на население в условиях борьбы с коронавирусной болезнью и карантина, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям.

"Мы что-то должны сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах", - сказал Ляшко.

Впрочем, глава ведомства пока не раскрывает деталей, как именно украинцев хотят мотивировать делать прививки.

"Давайте, я не буду сейчас их анонсировать, потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек". Надо вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат: прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - заявил Виктор Ляшко.

По его мнению, сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов вакцинации, а уже потом "убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь".

Напомним, недавно в Госпродпотребслужбе сообщили, что обязательная вакцинация от коронавируса для всех украинцев возможна, если главный санитарный врач страны Игорь Кузин примет соответствующее решение.

Также мы писали, что Минздрав сообщил о доступности "Пфайзера" в центрах массовой вакцинации украинцев.