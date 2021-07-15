Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, которого Верховная Рада отправила в отставку, был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Также он рассказал, что поддержит экс-главу МВД в этом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если организация его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать. Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются", - сказал Корниенко.

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку. За такое решение проголосовал 291 депутат.

О том, что Арсен Аваков написал заявление об отставке, стало известно во вторник, 13 июля. Это случилось после того, как министр разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. "Страна" ранее подробно писала об этом.

Также мы детально рассказывали, что сподвигло Авакова написать заявление об увольнении и чем он займется в будущем. Между тем, один из нардепов в разговоре со "Страной" предположил, что Аваков на выборы в Харькове не пойдет из-за "слишком высокого антирейтинга".