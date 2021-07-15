Министерство экономики Украины, сославшись на ограничение доступа к информации, не предоставило список кандидатов на должности руководителей особо важных для экономики госпредприятий и копии протоколов заседаний Номинационного комитета при Кабинете Министров Украины.

Соответствующий информационных запрос в министерство отправили "Украинские новости".

"Вместе с тем, сообщаем, что в 2021 году состоялось 6 заседаний комитета по назначению. Однако в период с 15.11.2019 по 12.07.2021 комитетом по назначению не определены кандидатуры на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.... Таким образом, протоколы заседаний комитета назначения относятся к документам с ограниченным доступом и не подлежат разглашению", - говорится в ответе Минэкономики.

При этом в ответе уточнили, что с 4 апреля 2018 года в персональный состав независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационного комитета) входят:

Йоста Люнгман, гражданин Швеции;

Матти Маасикас, гражданин Эстонии;

Маттео Патроне, гражданин Италии;

Джейсон Пеллмар, гражданин Соединенных Штатов Америки;

Марчин Свенчицки, гражданин Польши.

Напомним, Минэкономики засекретило копию контракта Витренко с "Нафтогазом".

Также сообщалось, что Украинский МИД засекретил от России список участников "Крымской платформы".