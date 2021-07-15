Военно-Морским Силам Украины передали первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Об этом со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим: эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ноябре 2018 года, после двухлетних переговоров, между Украиной и Турцией было подписано соглашение о приобретении турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

В апреле 2021 года Украина заключила новое соглашение на закупку этих турецких беспилотников. Военно-Морские Силы получили первый Bayraktar только сейчас.

В начале июля 2021 года на мероприятиях по случаю дня ВМС в Одессе Зеленский пообещал, что Украина уже в ближайшее время получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Также мы писали, что прошлом году эти аппараты сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Многие военные эксперты считают, что турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку.