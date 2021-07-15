Президент Владимир Зеленский, в четверг, 15 июля, в День украинских миротворцев, напомнил о тысячах украинских военных, которые принимают участие в операциях по всему миру.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

В своем поздравлении Зеленский напомнил, что эти люди "в очередной раз доказывают миру, что Украина - это о мире".

"Сегодня отмечаем День украинских миротворцев. Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях во многих уголках планеты, помогая людям жить в более безопасных условиях. Они в очередной раз доказывают миру, что Украина - это о мире, о ценности человеческой жизни, о помощи", - написал президент.

Напомним, 15 июля отмечается День украинских миротворцев. Этот день установлен официальным праздником с 21 мая 2013 года. Тогда Верховная Рада приняла постановление, которым 15 июля становилось государственным праздником.

Дата приурочена к высадке первой украинской миротворческой миссии, которая произошла в 1992 году в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина. Украинские миротворцы принимали участие в миротворческих операциях по всему миру.

Ранее мы рассказывали, как Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи.

Также сообщали, как президент поздравил Киев с днем рождения.