Арсен Аваков, которого Верховная Рада отправила в отставку на сегодняшнем заседании, в Facebook прокомментировал голосование парламента.

"СлаваУкраїне!" - написал Аваков и опубликовал снимок, на котором он держит руку на сердце.

В комментариях к посту он добавил: "дякую".

"Аваков после своей отставки на странном языке написал "СлаваУкраїне!" На каком это языке? Если по-русски, то нужно писать "Слава Украине". Если на украинском, то "Слава Україні". Умеет заинтриговать Арсен Борисович", - прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

Спустя некоторое время Арсен Аваков исправил подпись на "СлаваУкраїні!", но пробел между словами не добавил.

Напомним, Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке во вторник, 14 июля. Это случилось после того как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. Мы подробно об этом уже писали.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мы рассказывали, что о нем известно.