Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза сразу же после того, как Киев выполнит шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Об этом вице-президент ЕК по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович рассказал в интервью для "Интерфакс-Украина".

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", - заявил Шефчович.

При этом он уточнил, что это - действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.

Кроме того, вице-президент ЕК сказал, что Украина за последние три десятилетия добилась впечатляющих достижений и подчеркнул, что Евросоюз всегда был на стороне Киева.

"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро - я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - резюмировал Шефчович.

Напомним, в январе в Евросоюзе рассказали, при каких условиях выделят Украине второй транш в 600 млн евро.

Также сообщалось, что , в мае Зеленский в ходе телефонной беседы с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен обсудил прогресс выполнения условий получения второго транша.