В Германии прошел сильный дождь, который затопил нижние этажи жилых домов и дороги, повалил деревья. Больше всего пострадала федеральная земля в составе ФРГ - Саксония, которая находится на востоке страны. По меньшей мере семь человек погибли, 50-60 пропали без вести.

Об этом сообщает немецкий телеканал SWR со ссылкой на полицию.

По данным Метеорологической службы Германии, за двенадцать часов там с неба упало до 80 литров воды. Правоохранители всю ночь откачивали подвалы и расчищали упавшие деревья. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.

По данным издания, в городе Йештадт мужчина пропал без вести после того, как его дом затопило. В полиции добавили, что точное число пропавших без вести не установлено. В районе Арвайлер погибли по меньшей мере четыре человека. В городе Аденау в районе Айфель Битбург-Прюм из-за подтоплений обрушились шесть домов, еще несколько домов находятся под угрозой обрушения. Жители подтопленного района поднялись на крыши домов и ждут помощи спасателей. Там пять человек находятся в доме, который полностью окружен водой.

На видео запечатлено, как волна наводнения с огромной силой пронеслась по дорогам. Из-за мощнейшего ливня машины плавали в воде.

Ранее мы рассказывали, что Москву накрыл ливень. Там не работало метро, падали строительные краны, а люди плавали по улицам.

Также сообщали, что в Японии произошел потоп. Из-за сильных ливней эвакуировали более 240 тысяч человек.