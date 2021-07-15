Словения открыла границы для украинцев. Условиями для въезда является наличие сертификата о вакцинации от коронавируса или негативный тест на Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Украины.

По информации ведомства, режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины при условии предоставления негативного теста на Covid-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), либо же сертификата о прививках против Covid-19.

Кроме того, украинцам разрешен режим временного транзита в течение 12 часов.

Напомним, послы стран Европейского союза приняли решение рекомендовать открыть границы стран-членов ЕС для украинцев. Путешественники из стран и территорий, вошедших в список, могут въехать в ЕС без ограничений и независимо от того, были ли они вакцинированы.

Впрочем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что каждая страна ЕС будет устанавливать свои правила въезда украинцев.