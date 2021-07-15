"Страна" уже писала о том, что украинцы, которые получают на свои банковские карты много денежных переводов от разных людей, могут оказаться под колпаком у налоговиков.

Государственная налоговая служба сообщала, что фиксирует увеличение случаев, когда продавцы товаров и услуг принимают на свои личные карты оплату от покупателей. При этом сами торговцы как субъекты хозяйственной деятельности не зарегистрированы. Следовательно, налоги не платят и нарушают закон, за что положен штраф 85 тысяч гривен с конфискацией товара. Налоговая также обратилась к гражданам с призывам сообщать, если им предложат заплатить за товар или услуга на карту физлица.

И по таким "сигналам" фискальная служба будет принимать соответствующие меры.

Но подробности - как именно будут выявлять украинцев, которые, якобы, незаконно получают денежные переводы, и кого именно станут штрафовать, оставались неизвестными.

Ведь в Украине существует банковская тайна.

"Информация о состоянии банковского счета физического лица и движение средств по этому счету является банковской тайной, и может быть раскрыта только по решению суда", - отметил юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры Иван Маринюк.

Кроме того, неясно как технически налоговики могут мониторить миллионы проводок и выявлять среди них "левые".

"Страна" обратилась за комментариями в Государственную налоговую службу за разъяснениями. Вот что нам ответили в ГНС.

"Пунктом 2 статьи 19 Хозяйственного Кодекса Украины предусмотрено, что субъекты хозяйствования подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим Кодексом и законом. ГНС на постоянной основе проводит анализ информации, поступающей из внешних источников относительно вероятных фактов нарушения налогового или иного законодательства. Одним из источников получения информации являются письменные и устные обращения граждан. А в случае выявления вероятных фактов осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации и проведения расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) на карточные счета физических лиц такой источник является основным.

Только на адрес центрального аппарата ГНС ​​в апреле 2021 поступило 11 таких обращений, в мае - 17, в июне - 25", - сообщили в ГНС.

То есть, получается, что основным источником информации о переводах на карты физлиц денег за товары и услуги являются рядовые граждане - те, кто сам и перечисляет эти средства. При этом люди "стучат" на продавцов не очень активно. 11-25 жалоб в месяц при том, что схема с переводом денег на карту в Украине действительно массовая, и речь идет о тысячах переводов, мягко говоря, не очень впечатляют.

Но, как сказали в ГНС, граждане - лишь один из источников информации. Другие же в Государственной налоговой службе не раскрывают.

Эксперты уже озвучивали подозрения, что банки также могут сливать данные налоговикам в рамках финмониторинга. Но по этому поводу в ГНС сказали следующее:

"Информация относительно деятельности и финансового положения клиента, которая стала известна банку в процессе его обслуживания и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг, является банковской тайной.

Банковской тайной, в частности, являются следующие данные:

1. Сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины;

2. Операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки.

Порядок раскрытия банковской тайны предусмотренный ст. 62 Закона 2121.

На сегодня информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику только в части наличия банковских счетов.

Поэтому, органы ГНС ограничены в возможности осуществлять анализ проведенных операций по счетам физических лиц", - сказали нам в Государственной налоговой службе.

То есть, "слив" информации о денежных переводах на карты физлиц через банки исключен. По крайней мере, официальный.

В то же время налоговики могут запросить пояснения у любого гражданина, не раскрывая, откуда они получили "сигнал".

"Наличие и/или получения в установленном законодательством порядке информации об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации является отдельным основанием для проведения фактических проверок органами ГНС (п 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 Кодекса).

Однако, п. 522 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения» Налогового кодекса установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

После окончания законодательно установленных ограничений, органы ГНС полноценно подключатся к отработке собранной за период моратория информации.

За осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность - штраф в размере до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения", - пояснили "Стране" в Государственной налоговой службе.

Другими словами, сейчас налоговики активно собирают "компромат" на получателей денег на банковские карты, а как только закончится карантин и вместе с ним мораторий, запустят конвейер проверок.