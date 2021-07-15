Стерненко призывает идти под МВД праздновать отставку Авакова

Радикал Сергей Стерненко призывает вечером в четверг, 15 июля, идти под здание Министерства внутренних дел (МВД), чтобы отпраздновать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Свой призыв Стерненко опубликовал на странице в Facebook.

"Аваков - все. Рада отправила черта в отставку. Идемте праздновать в 20:00 под МВД на Богомольца", - написал он.

Отметим, что в Киеве, на улице Богомольца,10 находится главное управление МВД Украины.

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку. За такое решение проголосовал 291 депутат.

О том, что Арсен Аваков написал заявление об отставке, стало известно во вторник, 14 июля. Это случилось после того, как министр разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. "Страна" ранее подробно писала об этом.

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