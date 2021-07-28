28 июля на церковном календаре именины Владимира. Их отмечают в честь равноапостольного князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. Сегодня праздником поздравляют обладателей этого мужского имени.

Собрали открытки и картинки с Днем Владимира, а также интересную информацию о характере, который приписывают имени.

Значение имени и характер

Имя Владимир означает дословно "владеющий миром", поэтому характеристики мужского имени соответствующие знаменитому правителю. В Украине имя не теряет своей популярности многие годы.

Главное достоинство имени таится в его значении, ведь оно имеет очень сильную энергетику и наделяет обладателя целеустремленностью, обаятельностью, трудолюбием, честностью и справедливостью. Также мужчины с именем Владимир часто бывают щедрыми и обязательными. Они держат свое слово, помогают семье и друзьям.

Владимир плохо реагирует на критику, ложь и корыстных людей. Недолюбливает и тех, кто старается доминировать над слабыми.

Владимир также прекрасный оратор. Он с детства любит покорять умы и сердца людей, имеет склонность к авантюрам и риску. Смену работы переносит тяжело, но привык к ответственному и самозабвенному труду, поэтому порой забывает отдыхать.

Что известно о князе Владимире

Владимир Святославович был киевским князем, которого в летописях и былинах знали по прозвищу Владимир Красное Солнышко. Это внук княгини Ольги, которая стала христианкой.

В 988 году правитель провозгласил христианство главной религией в Киевской Руси, а стати прежних языческих богов приказал сбросить в Днепр.

Христианство сплотило общество, стало мощным стимулом для развития культуры и образования в стране. По летописным данным, Владимира Великого не стало в возрасте 73 лет.

Он умер в селе Берестово (сейчас это территория находится между Липками, Кловом, Зверинцем и Днепровскими склонами). Его похоронили в Десятинной церкви, что находится на Старокиевской горе в столице.

Памятник Владимиру Великому воздвигли в 1853 году и освятили в 1896 году. Он считается старейшим скульптурным памятником Киева и находится в парке Владимирская горка. Место считается святым, святому равноапостольному князю молятся о выздоровлении и исцелении от слепоты. Верующие просят у Крестителя укрепить их в вере, избавить от врагов и ссор.

Картинки и поздравления с Днем Владимира

Хочу поздравить вас с именинами и пожелать, чтобы небесный покровитель всегда был рядом, приносил светлую энергию и радость, здоровье и благополучие.

Пусть Ангел твой будет рядом,

Пройдет защитой и опорой по судьбе,

Радость и любовь станут наградой

Для гордого воина на этой земле.

Владимир, оставайся всегда сильным и непобедимым, добивайся успехов и покоряй высоты на радость близким и зависть врагам.

Вова, с именинами! Будь судьбою обласкан, вызовы ее принимая с благодарностью, а добрые мгновения - с любовью и взаимностью. Хорошего настроения, чтобы скорее забывать все плохое и отпускать обиды.

Желаем в день именин быть крепким телом и духом! Пусть ничто и никто не сломит твой характер!

Святий Володимир твій захисник

Нехай вкаже він тобі шлях

До миру та спокою приведе рятівник,

Подарує радість та прибере страх.

Пусть в день именин жизнь станет лучше прежней и сбудутся все сокровенные мысли и мечты.