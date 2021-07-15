Правоохранители изъяли около 400 м3 лесоматериалов. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

На территории Ковельского района Волынской области следователи объявили о подозрении должностному лицу деревообрабатывающего предприятия за незаконную вырубку леса.

Об это сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Telegram-канале утром в четверг, 15 июля.

В ведомстве рассказали, что начиная с 2018 года, должностные лица предприятия, с целью незаконного изготовления и экспорта пиломатериалов организовали в Ковельском районе без соответствующих разрешений вырубку деревьев разных пород, которые в дальнейшем перевозили и перерабатывали для экспорта в страны Европы. При этом действовали они по предварительному сговору с физическими лицами предпринимателями.

В МВД добавили, что уже изъято около 400 м3 лесоматериалов. Сейчас обыски продолжаются.

На Волыни обнаружили подпольный цех по заготовке леса для экспорта в Европу

На Волыни обнаружили подпольный цех по заготовке леса для экспорта в Европу

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