На территории Ковельского района Волынской области следователи объявили о подозрении должностному лицу деревообрабатывающего предприятия за незаконную вырубку леса.

Об это сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Telegram-канале утром в четверг, 15 июля.

В ведомстве рассказали, что начиная с 2018 года, должностные лица предприятия, с целью незаконного изготовления и экспорта пиломатериалов организовали в Ковельском районе без соответствующих разрешений вырубку деревьев разных пород, которые в дальнейшем перевозили и перерабатывали для экспорта в страны Европы. При этом действовали они по предварительному сговору с физическими лицами предпринимателями.

В МВД добавили, что уже изъято около 400 м3 лесоматериалов. Сейчас обыски продолжаются.

Ранее мы рассказывали, что полиция нашла подпольный цех, где производили 30 кг метадона каждый месяц. Стражи порядка изъяли товара на 2,4 миллиона гривен.

Также сообщали, что в Одесской области нашли подпольный цех, в котором хранилось 6,5 тонн янтаря. Нелегальное производство организовал уроженец страны Восточной Азии, ныне - гражданин Украины.