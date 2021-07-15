Боевики исламистского движения "Талибан", которые захватили второй крупнейший город Афганистана, заявили, что объявят трехмесячное перемирие с руководством Афганистана, если из тюрем освободят семь тысяч заключенных, а само движение признают в ООН.

Об этом со ссылкой на афганский телеканал 1TV News сообщает РИА "Новости" в четверг, 15 июля.

По данным ТВ, участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери заявил, что данное условие для перемирия назвал переговорщик от Талибана.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился.

6 июля стало известно, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира. Представитель исламской группировки говорил, что, вероятно, для этого потребуется месяц.

Мы также сообщали, что Талибы взяли под контроль главный КПП на границе с Ираном. Также они захватили важный таможенный переход между Таджикистаном и Афганистаном через реку Пяндж.