Режиссерская карьера Олега Сенцова начинает терпеть крах. В ночь с 14 на 15 июля он пожаловался общественности, что государство отказалось финансировать его новый фильм под названием "Кай".

Госкино не допустило проект даже к питчингу - к презентации сценария для получения финансирования из госбюджета. Причина - низкие оценки экспертов. Однако Сенцов видит политический подтекст - якобы это приказ лично Андрея Ермака и таким образом Офис президента мстит за его гражданскую позицию.

"Страна" разбиралась, почему Сенцову, который еще недавно был любимцем Госкино, внезапно отказали в деньгах.

На какие фильмы Сенцова государство потратило 35 миллионов?

Во время содержания в российской тюрьме Олег Сенцов позиционировался как режиссер. К тому времени он снял один фильм - "Гамер".

В картине повествуется о геймере, который участвует в чемпионате по киберспорту. Более детально описать синопсис не представляется возможным. Но картина находится в свободном доступе, каждый может ее посмотреть.

В Википедии указывается, что бюджет "Гамера" - 20 тысяч долларов, актеры исполняли роли бесплатно. Но государство в его съемках не участвовало.

"Гамер" - фильм Сенцова. Полная версия

В 2013 году Сенцов начал работать над картиной "Носорог" про детей 90-х, но не смог его закончить. В 2014-м он был арестован ФСБ по подозрению в терроризме и провел в российской тюрьме около пяти лет.

В сентябре 2019-го в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией Олег Сенцов был освобожден и вернулся в Киев.

В 2020 году Сенцов представил первую киноленту, которую оплатило государство. В ноябре вышел фильм "Номера". На производство Минкульт выделил 10 миллионов гривен.

"Номера" – это пьеса, снятая на камеру и переместившаяся в мир кино. Произведение изначально было написана на русском, но сценарий был переведен на украинский язык, чтобы получить финансирование Госкино.

У персонажей фильма нет имен – только порядковые номера от 1 до 10. Четные номера – женщины, нечетные – мужчины. У каждого есть своя пара. У номеров-героев нет выбора, как жить и даже кого любить. Каждый обязан строить отношения со своей "парной" – четный номер-женщина с нечетным номером-мужчиной.

У читателей "Страны" есть возможность прочитать эксклюзивную рецензию - наш корреспондент Анастасия Товт была единственной, кто в день премьеры купил билет на "Номера". Соответственно, наслаждалась просмотром Настя в пустом зале.

Впрочем, слово "наслаждение" здесь, наверное, не совсем корректно. Сколько фильм собрал в прокате - неизвестно.

"Номера" - фильм Сенцова. Трейлер

В декабре 2020-го завершились съемки "Носорога". Сюжет довольно креативен: фильм повествует о судьбе и размышлениях о жизни киллера.

События фильма разворачиваются в Украине в эпоху бандитских и нищенских 90-х. По сюжету бывший бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял себя и свою семью.

На его производство Госкино выделило 25 миллионов гривен, еще столько же финансировали иностранцы. Премьера, по словам режиссера, сначала должна была состояться летом этого года. Потом он перенес ее на осень.

"Носорог" - о чем фильм Сенцова. Блог "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой

Таким образом, за последние годы государство выделило Сенцову 35 миллионов гривен.

Почему Сенцову не дали деньги на новый фильм?

13 июля 2021 года стало известно, что Олег Сенцов собирается снимать новый фильм под названием "Кай". Он хотел, чтобы картину вновь финансировало государство. Однако Госкино не допустило кинопроект даже к питчингу - презентации сценария с целью получения госденег. Об этом Сенцов сообщил в фейсбуке.

В начале поста Сенцов напомнил о своих заслугах и пережитых испытаниях: фильмах "Гамер", "Носорог" и "Номера" и "борьбе за Украину в путинских тюрьмах". Затем сообщил о задумке следующего проекта "Кай" - драмы о семейных отношениях, которую он подал на госфинансирование.

Более детально Олег Сенцов не изложил синопсис. Очевидно лишь, что личный опыт семейных драм у него богатый. Со своей женой он развелся. А после выхода из тюрьмы новая девушка родила от него дочь. Но, по словам женщины, ее и новорожденную малышку Сенцов бросил и ушел к другой.

Картину "Кай", которую Олег Сенцов хотел снять, не допустили к очередному питчингу Госкино из-за низких оценок экспертов, сообщил сам режиссер. И прямо заявил, что его кино забраковали "из-за гражданской позиции".

"Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими. Но когда тебя снимают с конкурса не из слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших", - обиделся режиссер.

Сенцов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что якобы по его указке "ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино", поставили проекту заранее низкие оценки.

"Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место", - возмутился Сенцов.

Впрочем, в социальных сетях усомнились тому, что отказ воспоследовал только по политическим причинам. Творчество Сенцова очевидным образом стало известным лишь после истории с тюрьмой. Именно на волне популярности после возвращения из России Сенцов стал внезапно получать гранты Госкино.

Параллельно он действительно критиковал Зеленского и Ермака, обвиняя их во всяческих "зрадах".

Но и сами фильмы Олега Сенцова - яркий пример того, что государственные средства тратились по странным критериям. Фильмы режиссера явно не пользуются высокой популярностью и никаких данных об их окупаемости в прокате нет.

Поэтому, если отвлечься от политики, объективных причин тратить бюджетные средства на фильмы Сенцова исчезающе мало. С чем, вероятно, и связан недопуск его к питчингу.

"Кто сказал, что Сенцов - выдающийся режиссер?"

Отказ государства финансировать очередной фильм Сенцова вызвал резонанс среди лидеров мнений и подписчиков режиссера.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский высказал мнение, что глава ОП Андрей Ермак ничего не знает о гражданской позиции Сенцова. И добавил, что ему более интересно узнать, вернет ли режиссер государству деньги, которые ему уже выделены.

"Не уверен, что Глава Офиса Президента в принципе подозревает о наличии у Сенцова какой то гражданской позиции, я, например, ни сном, ни духом о ней.

Но скромно напомню, что точно такие же ноунеймы проголосовали за выдачу ему миллиона долларов на съёмки Носорога, и он как то не переживал из за этого их решения.

Кстати, как сложилась то судьба Носорога, вышел ли он, сколько собрал в прокате, и вернет ли Сенцов этот миллион долларов в бюджет, вопрос ещё более интересный, чем его гражданская позиция", - написал Бужанский.

Юрист Елена Дьяченко обвинила в сложившейся ситуации Петра Порошенко, который убедил Сенцова в том, что он - режиссер.

"Сенцов пафосно заявил, что больше не сможет снимать кино (Надо поддержать это решение). По крайней мере, в Украине. Потому что ему отказали в госфинансировании его очередного унылого чудища.

Петр Алексеевич, вы видите, что вы натворили - дали сахарок и убедили Сенцова, что он режиссер, а то, что он делал - кино. Забыли показать, что на самом деле в мире называется кино и объяснить, почему кино - это то, что люди смотрят добровольно, то, что окупается в прокате, а не то, на что дают отобранные у бабушек государственные деньги. Абырвалг, Петр Алексеевич, стыдно", - написала Дьяченко.

Одесский блогер Евгений Натоптанный предположил, что государство все же даст новый транш Сенцову.

"Олег Сенцов красавчик.

После оглушительного "успеха" картины "Носорог", на которую ему дали из бюджета $1 млн. Он решил начать съемки новой, видимо не менее шедевральной картины "Кай". Тоже, конечно, за бюджетные деньги.

Но, представляете, его проект не приняли на конкурс?!

И теперь он волает о кумовстве, мести за "гражданскую позицию", и что мол вся страна, пока он сидел в российской тюрьме ждала, когда он выйдет и начнет снимать…

Не, все правильно, раз вы несколько лет рассказывали какой он режиссер. Не только в Украине, по всему миру. Вот так и представляли – Режиссер Сенцов. Как если бы "режиссер" было именем. Ну аналогично Летчице Савченко. То теперь платите. А он за это будет вытирать о вас ноги на акциях порохоботов.

И можете не сомневаться, заплатят. Еще и извиняться будут)))", - написал Натоптанный.

Широкая дискуссия развилась и комментариях под постом Олега Сенцова. Некоторые пользователи поддержали его, остальные посчитали решение Госкино в данном случае правильным и аргументировали свою позицию.

"Цікаво, нещодавно писала схожий допис про те, що мене повсюдно ігнорують як поетку. Щось наше мистецьке середовище зробилося токсично конкурентним", - потроллила Сенцова Евгения Чуприна.

"Надеюсь больше из бюджета на ваши недофильмы, с кассовыми сборами в 0.0001% никогда не выделят. А если вы и правда такой талантливый режиссёр, то найдёте спонсоров которые пропалят ваш очередной никому не нужный фильм!

С бюджета деньги просирать приятней", - написал Дмитрий Черевко.

"Вы профукали миллион долларов бюджетных средств на последнем своем фильме, на который сходили вы и ещё человек 500. Хорошо, что Госкино, хоть иногда не дает денег бездарям.

Устройтесь на работу, наконец то, хватит из бюджета кормится", - считает Андрей Заспенко.

"Иди и работай. Можно на стройку, или мусорку. Талантливый ты наш.

Я к примеру как налогоплательщик совсем не восторге что мои деньги пойдут на такую ... х***ню, которую посмотрит три калеки случайно перепутавшых залы!" - отметил Игорь Кошонко.

"Прям сердце разрывается! Такого человека обидели! Желаю негодяем из Госкино пожизненного заключения с обязательным просмотром три раза в день Ваших шедевральных фильмов. Уверен, через неделю вены вскроют!" - иронизирует Владимир Орлов.

"Ну кассовых сборов от шедеврального "носорога" должно на три фильма хватить) почему Госкино должно оплачивать все ваши фильмы? Раз помогли да и хватит) вы же не единственный желающий в конце концов", - считает Елена Страшук.

"Лучше бы деньги отдали на лечение детей а не на бездаря сенцова. Много зрителей пришло на его кино какие сборы? Убрали от кормушки обидно ему", - думает Олег Поздняков.

"Все ваши фильмы отстой. Всё они провалились в прокате. Великий режиссёр, блин. Всем бы такую самооценку", - пишет Лаура Мельник.

"А то, что Ваши фильмы говно и на такое просто нет смысла выделять деньги, так как ни сборов, ни просмотров, ни хороших рецензий.. не думали, что по такой причине вы получили данный итог?)" - поделился мнением Артемий Перцов.

"Стесняюсь спросить, а в Голливуде кто спонсирует фильмы? Правительство США? Бросайте уже свои совковые привычки, хватит дерибанить бюджет, ищите спонсоров. Уверен что бизнесмены в очередь встанут, когда вы обнародуете свой гениальный сценарий", - написал Толик Чернов.

"Ещё один патриот хочет к корыту...иди работай, полстраны патриотов а толку ни..уя", - оставил комментарий Серега Луцик.

"Пусть на ваши фильмы скидываются ваши поклонники. Почему государство должно платить за ваше хобби?

Ну а если серьёзно, брать деньги у государства на этот отстой - преступление", - считает Валентин Юрчак.

"Олеже, а хто вам сказав, що ви видатний режисер? Ваш фільм не потрапив на жоден престижний фестиваль, не завоював визнання серед публіки. В Україні без фільмів сидять ті, хто отримав золото Канн - Марина Врода та Ігор Стрембіцький. Вас знають лише за те, що ви сиділи у російській тюрьмі, та повернулись з неї напічканий кремлівською пропагандою.

Якщо ви вважаєте себе таким талановитим - надсилайте свою геніальні сценарії продюсерам. У світі є багато компаній, які знімають артхаус", - написал Андрей Даниленко.

"В слідуючий раз, спробуйте не знімати лайно і провали які ніхто не дивиться. А щось цікаве і прибуткове. Україна не настільки багата щоб викидати гроші на ваш особистий піар", - отметил Анатолий Бруско.