Верховная Рада отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку.

За такое решение проголосовал 291 депутат

Напомним, о том, что Арсен Аваков, занимающий пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке, стало известно во вторник, 14 июля. Это случилось после того, как Аваков разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. Мы подробно об этом уже писали.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мы рассказывали, что о нем известно.

Кроме того, "Страна" узнала у нардепов, проголосуют ли они за отставку Авакова на заседании в четверг, 15 июля.