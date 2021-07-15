В течение минувших суток в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. В свою очередь, в Донецке обвиняют ВСУ в обстреле и повреждении жилых домов.

О ситуации на Донбассе в Facebook сообщает пресс-центр Штаба ООС.

По данным ВСУ, за прошлые сутки, 14 июля, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. В районе населенного пункта Луганское украинские позиции дважды обстреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле поселка Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевка противник применял артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные огонь велся из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровка обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки украинские позиции обстреливали дважды - из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. В районе Новотошковского украинские позиции обстреливали из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Их доставили в госпиталь. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.

В Донецке же обвинили ВСУ в четырех нарушениях режима прекращения огня за истекшие сутки. Согласно сообщению "представительства СЦКК ДНР", в Донецком направлении с использованием миномета 120 мм и миномета 82 мм. В Мариупольском направлении - миномета 120 мм и РПГ/CПГ, АГС.

Кроме того, Донецк заявляет об обстреле населенных пунктов Веселое, Старомихайловка, Новоласпа. В Старомихайловке, по информации "ДНР", повреждены жилые дома по улице Комсомольской, 13 и 13а.

Напомним, 14 июля сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погиб мирный житель и военный ООС.

Также мы писали о том, что в Красном Кресте заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе.