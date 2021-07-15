Власти ФРГ ответили на жителям российской деревни Верхний Кабуш, расположенной в Омской области, которые просили канцлера Германии Ангеле Меркель помочь заасфальтировать разбитую дорогу.

Об этом сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова со ссылкой на письмо, подписанное представителем властей ФРГ Надин Вахтер, пишет "Сибирь. Реалии".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в письме.

Напомним, в июне жители населенного пункта не только записали видеообращение, но и продублировали его в текстовом виде и отправили в Офис федерального канцлера ФРГ на имя Ангелы Меркель, так как, по их словам, обращения к чиновникам РФ не принесли результата.

Ранее мы рассказывали, что президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошие деловые отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как по коллеге.

Также сообщали, что канцлер Германии заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией. На что Бундестаг встретил ее заявление аплодисментами.