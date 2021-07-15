Украина попала в "белый" ковид-список Евросоюза - и стала одной из стран, гражданам которой разрешен въезд в ЕС. Об этом вчера заявил украинский МИД, а сегодня подтвердил Совет Европы.

Однако оказаться в этом списке - не означает вернуть полноценный безвиз, как это было до пандемии. Поскольку каждая страна Европы все равно устанавливает свои правила въезда.

Тем не менее, теперь многие из них существенно облегчат украинцам въезд.

Как именно - "Страна" проверила на примере стран, которые уже давно находятся "белом" списке.

И уже сейчас видна общая закономерность: они, как правило, могут заезжать в страны Евросоюза по ПЦР-тесту.

То есть теперь такие же правила будут распространены и на украинцев. Но нужно смотреть на условие въезда в каждую конкретную страну, потому что они могут отличаться. И, кроме того, он могут меняться.

"Страна" рассказывает какие условия на данный момент.

В Германию

Въезд в Германию рассмотрим на примере Сербии, которая состоит в "белом" ковид-списке.

Посольство ФРГ в Белграде подготовило развернутую инструкцию для сербских путешественников:

"Люди, проживающие в Сербии, могут снова путешествовать из Сербии в Германию, как это было до начала пандемии Covid. Это касается и туристических поездок, и посещения родственников. Обратите внимание, что пандемия еще не преодолена", - пишут немцы и ставят условия к визитам сербов.

Если гражданин Сербии находился у себя на родине в течение последних десяти дней, ему необходимо перед посадкой на самолет предъявить один из следующих трех документов:

1. Отрицательный тест на Covid (антиген или ПЦР).

2. Подтверждение вакцинации вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

3. Подтверждение выздоровления от коронавируса.

Интересно, что если гражданин Сербии въезжает в Германию по суше, то ему вообще не нужно никаких справок - видимо, потому, что туристу приходится пересекать граничащие с немцами страны ЕС, где их и так проверяют.

Во Францию

Правила въезда во Францию рассмотрим на примере Израиля, который входит в "белый" ковид-перечень ЕС. Их опубликовало генеральное консульство республики в Тель-Авиве.

"Если вы вакцинированы, вы должны предъявить доказательство вакцинационного статуса и подписать декларацию о том, что у вас нет симптомов инфекции и контакта с заболевшим covid-19.

Если вам сделали прививку за пределами Израиля, особенно во Франции, некоторые авиакомпании оставляют за собой возможность запросить тест ПЦР менее чем за 72 часа до вылета.

Если вы не вакцинированы, вы должны предоставить транспортной компании и органам пограничного контроля отрицательный результат ПЦР или теста на антиген", - пишут французские дипломаты.

Дополнительно указывается, что Франция принимает только вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Италию

Для въезда в Италию из США - страны "белого" списка - также понадобится тестирование на Covid. Причем в аэропорту.

Итальянская сторона продолжает требовать у американцев антиген-тест за 48 часов до посадки; а потом новый тест - в аэропорту по прилету. В этом случае карантинных обязательств нет.

В Польшу

Польша в конце июля ввела обязательный карантин для всех, кто прибывает из страны за пределами шенгенской зоны - неважно, входят государства в "белый" список или нет.

Карантин отменяют лишь для тех, кто был полностью вакцинирован против Covid-19 одной из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам. То есть "АстраЗенекой", "Пфайзером", "Модерной" или "Джонсоном".

То есть, по идее, даже после внесения в "белый" список, в Польшу можно будет заехать только по прививочному сертификату. Ну или как до того въезжали многие украинцы, имея приглашения от работодателя или же рабочую визу.

В Испанию

Для примера взяли Армению, которая для ЕС находится в "белом" списке.

Армяне, которые хотят полететь в Испанию на отдых, должны будут показать при посадке в самолет лишь негативный ПЦР-тест, говорится в заявлении посольства Армении в Испании.