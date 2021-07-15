Двоих российских спортсменов-пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые должны были принимать участие в Олимпиаде в Токио-2020, дисквалифицировали за употребление допинга. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Об этом сообщает Международная федерация плавания (FINA).

По ее данным, решение было принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

25-летний Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Андрусенко - в эстафете 4х100 вольным стилем.

"Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх", - заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с пандемией соревнования пройдут без рукопожатий и объятий при награждении победителей.

Между тем, на дням мы рассказывали, что украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме.

Также сообщали, что теннисистку Даяну Ястремскую, которая входит в топ-30 ракеток мира и является второй по силе теннисисткой Украины, была отстранена от соревнований после того, как ее анализы показали наличие допинга.