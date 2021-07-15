Марин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, поблагодарила врачей за медицинскую помощь и опубликовала фото из госпиталя, куда она была доставлена после того, как получила огнестрельное ранение.

Соответствующий снимок она опубликовала в своем Twitter утром в четверг, 15 июля.

"Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей нежности, доброте и заботе я смогла выстоять. Спасибо, спасибо, спасибо", - написала она.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики.

В настоящее время полиция Гаити продолжает расследование чудовищного убийства президента страны. Силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.

Между тем, жена убитого президента Гаити считает, что организаторы покушения хотели сорвать референдум и выборы в республике.