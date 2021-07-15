Высший военный офицер США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли опасался, что Дональд Трамп, будучи на посту президента Соединенных Штатов, и его соратники могли устроить государственный переворот после проигрыша на предыдущих выборах главы государства.

Об этом идет речь в отрывке из книги от лауреатов Пулитцеровской премии репортеров "Washington Post" Кэрол Леонниг и Филипа Ракера, сообщает телеканал CNN.

Книга под названием "Я один могу это исправить" выйдет на следующей неделе. В ней рассказывается, как впервые в современной истории страны высший военный офицер США, чья роль заключается в консультировании главы государства, готовился к схватке с ним, потому что опасался попытки государственного переворота после того, как Трамп проиграл ноябрьские выборы.

Авторы произведения также пишут, что Милли говорил с друзьями, законодателями и коллегами об угрозе государственного переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть "начеку" в ожидании того, что может произойти.

"Они могут попытаться, но они не добьются успеха. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете сделать это без ЦРУ и ФБР. Мы - парни с оружием", - приводятся слова Милли в книге.

По словам авторов книги, Марк Милли рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и сравнивал его с Адольфом Гитлером.

Напомним, Дональд Трамп проиграл на ноябрьских выборах оппоненту Джо Байдену и не раз отказывался признавать свое поражение.