По состоянию на утро четверга, 15 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 623 человека.

Напомним, что вчера, 14 июля в стране было выявлено 547 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 76 человек.

Умерли за отчетные сутки 20 человек (с начала эпидемии 52 685 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 589 человек (с начала эпидемии - 2 179 665 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 37 детей и 12 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (57 человек), Житомирской области (33), Донецкой области (32) и Киевской области (31).

В Киеве выявили 177 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ стали замечать признаки третьей волны пандемии коронавируса

Также мы рассказывали, что в Госпродпотребслужбе заговорили об обязательной вакцинации от коронавируса для всех украинцев. Ситуация в Украине остается крайне тревожной - так, на Закарпатье штамм коронавируса "Дельта" подтвердился у двух человек, приехавших из России.