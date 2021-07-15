Сегодня, 15 июля, Верховная Рада проведет свое очередное пленарное заседание. И первым же делом народные депутаты рассмотрят вопрос об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом свидетельствует повестка дня сессии, опубликованная на официальном сайте Верховной Рады.

Напомним, что Арсен Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на этот пост в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя МВД Украины кандидатуру главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

"Страна" в материале "Помогал Антону Геращенко, защищал "Сватов" разобралась, кто же такой Денис Монастырский, которого хотят сделать главой МВД.

Также мы в своем расследовании "Нацкорпус" хочет к Зеленскому" выясняли, кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов".