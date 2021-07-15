Полиция Гаити продолжает расследование чудовищного убийства президента страны Жовенеля Моиза. Силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.

Пресс-служба полиции назвала имена новых арестантов - это некие Рейнальдо Корвингтон и Гилберт Драгон.

"Два новых человека арестованы следователями из Центрального управления судебной полиции (DCPJ) в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза.

В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были произведены обыски. В доме Рейнальдо Корвингтона полиция обнаружила восемь винтовок калибра 12 мм, в том числе три автоматических, одну M1, одну AR-15, девять пистолетов, пять охотничьих ружей. Несколько магазинов, три осколочных гранаты и одну машину.

В доме Гилберта Драгона полиция конфисковала несколько патронов калибра 12 мм, одну винтовку AR-15, два пистолета калибра 9 мм и два бронежилета", - рассказали детали операции в полиции

Кроме этого, возбуждено расследование в отношении Дезира Гордона Фенила. Он отвечал за аренду автомобилей, координацию встреч с наемниками и оплату.

Ранее "Страна" сообщала, что вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа.