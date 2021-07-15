Двусторонние американо-китайские отношения переживают серьезный кризис, и Белый дом ищет возможности для налаживания диалога, чтобы избежать крайне негативных последствий в случае резкой эскалации.

Так, например, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность создания специальной "горячей линии" для экстренной связи с правительством Китая.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, концепция еще находится в зачаточном состоянии и официально не обсуждалась с представителями Китая. Однако администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между Вашингтоном и Пекином.

По замыслу авторов идеи, "горячая линия" с Пекином позволит президенту Байдену или высшим должностным лицам его команды национальной безопасности немедленно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину или же его окружению. Так, можно было бы поделиться срочной информацией о внезапных военных перемещениях или предупреждениями о кибератаках.

Отметим, что идея создания "горячей линии" с Пекином рассматривается еще со времен Барака Обамы. Источники сообщили, что чиновники администрации Байдена продолжают развивать эту идею, но еще предстоит проработать множество деталей, в том числе вопрос о том, согласятся ли на это сами китайцы. Кстати, аналогичная "горячая линия" по Китаю уже действует в Пентагоне. Она используется исключительно по военным вопросам, но достаточно редко.

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