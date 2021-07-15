Украинское Министерство иностранных дел и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram. Ее адрес - @ukraine.ua.

Об этом сообщается на сайте МИД.

Как заявили в пресс-службе ведомства, новая англоязычная страница имеет целью продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящую ожидания и влюбляющую с первого взгляда или визита", - говорится в сообщении МИД.

В министерстве рассказали, что на странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических локациях, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях Украины и украинцев. В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", - напомнили в ведомстве.

Сейчас МИД и Украинский институт развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире: сайт Украины, страницу в Facebook и упомянутую страница в Instagram.

Ранее "Страна" писала о проекте первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных гидов в музеях мира, например в Колизее.

Мы также сообщали, что в Украине начнут спрашивать у иностранцев, зачем они едут в страну и сколько денег здесь потратят.